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Около станции метро «Прокшино» построят вертолетную площадку для аэротакси

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:07

Рядом со станцией метро «Прокшино» построят вертолетную площадку для аэротакси, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, она станет первой ветролетной площадкой такого плана на территории Новомосковского округа. Ветродром позволит быстро добираться до пригородных аэропортов, он будет находиться недалеко от Внуково. Кроме того, за три часа на аэротакси можно будет долететь до Санкт-Петербурга.

Вертолетная площадка будет иметь хорошую транспортную доступность. К ней можно будет напрямую подъехать с трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также со строящейся магистрали Мамыри — Пенино — Шарапово.

В дальнейшем в Троицком округе также могут появиться вертолетные площадки, запланировано строительство уже 50 ветродромов. «Мы считаем, что в Троицком округе, который более удален от старых границ Москвы, меньше ограничений, связанных с безопасностью аэропортов Остафьево и Внуково», — сказал Жидкин.

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