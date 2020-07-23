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Мосгорсуд не стал блокировать YouTube из‑за иска компании «Онтаргет»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:15

Мосгорсуд отказался заблокировать YouTube в России из‑за иска разработчика HR-тестов «Онтаргет», сообщает ТАСС.

При этом суд обязал видеосервис прекратить доступ к видео, которое стало предметом судебных споров. Кроме того, с YouTube взыскали 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса.

Судебный иск был подан из‑за размещения на YouTube ролика «Пять батарей тестов способностей: «Анализ информации», «Интерпретация информации», «Работа с клиентами», «Работа с информацией», «Следование инструкциям». В суде «Онтаргет» пытались защитить свои исключительные права на информацию, содержащуюся в видео.

Суд удалил их требования частично, учтя просьбу Google о нецелесообразности блокировки сервиса. «Одна треть от всех пользователей интернета в мире являются пользователями сервиса YouTube, у которого 1 млрд просмотров в сутки по всему миру», — заявил в суде представитель Google.

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