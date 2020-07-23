Редкую карточку покемона продали за 250 тысяч долларов

Самую редкую карточку во вселенной Pokemon, Pikachu Illustrator, продали на аукционе за 250 тыс. долларов, сообщает Hypebeast.

По информации издания, это рекордная сумма, заплаченная за лот — в прошлом году аналогичную карту продали за 196 тыс. долларов. Уникальность карты в том, что иллюстрацию к ней выполнила создательница Пикачу — дизайнер Ацуко Нисида.

Карта считается редкой: всего в мире существовало 39 ее экземпляров, из которых, предположительно, уцелели лишь десять. Карты являлись призовыми, их вручали победителям конкурса иллюстраторов CoroCoro Comic в 1998 году.