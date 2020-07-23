Hulu снимет сериал об альтернативной биографии Хиллари Клинтон, пишет Variety. Стриминговый сервис купил права на экранизацию книги американской писательницы Куртис Ситтенфилд «Rodham», которая была признана бестселлером по версии The New York Times.

Книга описывает жизнь Хиллари Клинтон — амбициозной молодой женщины, которая живет во второй половине 20 веке, — но с некоторыми поправками. Например, она не выходит замуж за Билла Клинтона и остается Хиллари Родэм.

Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Сара Трим («Карточный домик», «Как преуспеть в Америке»).

Это уже не первый проект Hulu, посвященный Хиллари Клинтон. В марте на платформе вышел документальный сериал о ней.