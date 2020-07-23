Театры и кинотеатры в Московской области откроются 1 августа

В Московской области кинотеатры, театры, игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, выставки и спортивные объекты возобновят работу с 1 августа. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой региона Андреем Воробьевым.

При этом можно будет принимать только половину посетителей от их возможного числа, а занятия спортом смогут проводиться лишь в группах не более пяти человек. Также должна будет соблюдаться социальная дистанция.

В Московской области и после 1 августа сохранятся некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса: например, режим самоизоляции для пожилых людей и для тех, у которых есть хронические заболевания. Кроме того, останутся запрещены массовые мероприятия.

В Москве театры и кинотеатры также откроются 1 августа. В конце мая Роспотребнадзор совместно с Минкультом утвердил правила работы кинотеатров до завершения пандемии коронавируса. Например, зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и занимать места в метре друг от друга.