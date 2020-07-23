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Опубликован список любимых фильмов Кристофера Нолана

Анастасия Цой
Сегодня в 21:33

Издание Far Out опубликовало список любимых фильмов Кристофера Нолана. В нем 30 картин, из которых только две из XXI века («Человек на Луне» Дэмиена Шазелла и «Древо жизни» Терренса Малика).

Самые старые фильмы среди любимых у режиссера — «Алчность» Эриха фон Штрогейма 1924 года, «Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау 1927 года, «Метрополис» и «Завещание доктора Мабузе» Фрица Ланга 1927 и 1933 годов.

Кроме картин Ланга в список вошли по два фильма Ридли Скотта («Чужой» и «Бегущий по лезвию»), Стивена Спилберга («Близкие контакты третьей степени» и «Спасти рядового Райана»), Дэвида Лина («Лоуренс Аравийский» и «Дочь Райана») и Терренса Малика («Тонкая красная линия» и «Древо жизни»).

В списке есть и другая классика прошлого века: например, «Иностранный корреспондент» Альфреда Хичкока, «Мистер Аркадин» Орсона Уэллса, «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса, «Нетерпение чувств» Николаса Рога, «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы.

Недавно фильм Кристофера Нолана «Довод» отложили на неопределенный срок из‑за пандемии коронавируса.

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