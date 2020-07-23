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«Все это откровенная клевета»: бывший журналист Сергей Миненко ответил на обвинения в харассменте

Анастасия Цой
Сегодня в 20:44

Бывший журналист и руководитель проектов в Сбербанке Сергей Миненко, которого недавно обвинили в харассменте, ответил на эти обвинения. Пост он опубликовал на странице в фейсбуке.

Миненко пишет, что не мог раньше отреагировать на обвинения из‑за внутренней проверки на работе, но сейчас не может молчать. Он признал, что «иногда вел себя чересчур настойчиво и навязчиво», и извинился перед всеми девушками, которых когда‑либо обидел. «Я знаю, что в моей жизни были истории, которые меня не красят. То, что я в какие‑то моменты трактовал как эпатаж или дерзкие шуточки на грани, действительно могло и обидеть, и оскорбить. Мне жаль, что я не всегда умел оставлять голову холодной и держать свой язык за зубами», — заявил мужчина.

Однако он отверг обвинения в любой форме физического насилия, попытках изнасилования, принуждении к сексу, а также в том, что он снимал секс на камеру и распространял эти видео среди своих знакомых.

«Все это откровенная клевета, бездоказательная ложь, которая делает меня в глазах общества уже уголовным преступником», — добавил Миненко. Он также отметил, что во время расследования на работе он прошел полиграф, который подтвердил, что журналист не врет.

«Эти истории (истории с обвинениями. — Прим. ред.) вы читаете лишь с одной стороны, не зная ни контекста, ни тех фактов, которые авторы некоторых публикаций решили умолчать, а что‑то и просто додумали. Почти про каждую историю мне есть что рассказать со своей стороны, где‑то есть даже пруфы из переписок, которые опровергают показания из публикаций. Но у меня нет желания и дальше копаться во всей этой грязи», — написал Миненко.

Ранее в московском медиасообществе разгорелся скандал: 13 июля в твиттере появились многочисленные обвинения в домогательствах и даже сексуальном насилии. В них кроме Сергея Миненко обвинили шеф-редактора и бильдредактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков также ушел из «МБХ медиа». О харассменте также заявляли работницы московских баров.

Вчера в приставаниях к несовершеннолетним обвинили игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Об этом рассказала его бывшая ученица, а ныне журналистка The Bell Екатерина Аренина.

Сегодня в харассменте обвинили основателя медиаартели «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егора Мостовщикова. «Новая газета» на фоне всего этого внедрила новую редакционную политику в отношении сексуальных домогательств на рабочем месте.

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