Внук Жак-Ива Кусто построит «подводную МКС»

Внук Жак-Ива Кусто Фабьен Кусто намерен построить «подводную МКС», сообщил Forbes. Сейчас Кусто собирает деньги на строительство.

На возведение научно-исследовательского центра Proteus, названного в честь древнегреческого бога Протея, потребуется 135 млн долларов и три года. Финансированием проекта займутся инвесторы, имена которых Кусто не раскрывает. Стратегическими партнерами «подводной МКС» станут несколько американских университетов и некоммерческих организаций.

Станцию планируется построить у берегов острова Кюрасао на глубине 18 метров. Она позволит проводить многомесячные научные исследования. Среди возможных задач «подводной МКС» называют поиск лекарств, экологичное производство продуктов питания и изучение изменений климата.

«Большинство станций создавались для одной миссии или для ограниченного числа миссий. Они никогда не задумывались как Международные космические станции — объект, который будет работать более длительный период», — говорит Кусто.

Здание предполагается собрать из нескольких модулей, которые смогут по необходимости менять свое местоположение. Дизайн Proteus разработал швейцарец Ив Беар. На площади в 372 квадратных метра смогут одновременно проживать 12 человек.

На борту «подводной МКС» планируется разместить лабораторию, видеостудию, медицинский отсек, жилые пространства и гидропонную теплицу: по словам Кусто, на дне океана «страшно хочется свежих овощей». Станция будет соединяться с поверхностью с помощью своеобразной «пуповины» — через нее пройдут коммуникации и будет поступать кислород.

В 1962 году Жак-Ив Кусто участвовал в создании одного из первых подводных домов — проекта Conshelf, который был рассчитан на двух человек и находился на глубине 10 метров недалеко от побережья Марселя. В последующие двадцать лет по всему миру было создано множество подобных проектов, но к настоящему времени сохранилось лишь несколько из них.