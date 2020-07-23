«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер

«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети. Такое нововведение решили сделать в рамках эксперимента, сообщают представители «ВКонтакте».

Игр доступны в соответствующем пункте меню в десктопной версии сайта, там их можно купить и установить на компьютер. Некоторые приложения доступны со скидкой до 30%, уточняют в «ВКонтакте».

Всего на данный момент в каталоге 15 игр, среди которых ролевая игра про пиратов в открытом мире Tempest и роглайк-платформер в постапокалиптическом мире Collapsed. Многие из игр есть только в соцсети. Например, Doodle God, Orange Cast или «Легендарные мозаики-2» размещены эксклюзивно в «Вконтакте».

«Мобильное потребление растет, однако в сфере игр традиционно много тех, кто выбирает ПК. Чтобы они могли проводить время так, как привыкли, мы предложили им каталог скачиваемых игр со скидками и эксклюзивами. В то же время новой платформой мы хотим поддержать небольшие студии и независимых разработчиков. Они смогут расширить свою аудиторию благодаря тому, что на старте в каталоге будет низкая конкуренция», — рассказала руководитель по развитию и поддержке игровой платформы «ВКонтакте» Елизавета Жаркова.

Чтобы установить игру и сохранять прогресс, не нужно создавать новый личный кабинет — достаточно авторизоваться с помощью аккаунта «ВКонтакте», уточняется в пресс-релизе.

Ранее в июле представители соцсети заявили, что учат алгоритмы определять нецензурные жесты в «Клипах». Планируется, что алгоритмы будут замечать различные грубые знаки вроде среднего пальца и либо заблюривать их, либо наносить черный квадрат.