перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Unsplash / Florian Olivo «ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер 18:33
Владельцы Eat Market закроют четыре своих фудхолла 18:01
«Новая газета» внедрила редакционную политику в отношении харассмента 17:52
В Ираке похитили куратора Хеллу Мевис, которая занималась продвижением молодых художников 17:30
Губернатор Петербурга подписал закон о запрете небольших баров 17:30
Belta/YouTube Лукашенко призвал «выдворять» из Беларуси иностранные СМИ, «зовущие на майданы»
Лукашенко призвал «выдворять» из Беларуси иностранные СМИ, «зовущие на майданы» 17:26
Киану Ривз и Алекс Уинтер пытаются написать хит в трейлере комедии «Билл и Тед» 16:49
В Хабаровске напали на журналиста из «Штаба Навального», который освещал протесты 16:43
J.Cole выпустил двойной сингл с песнями с грядущего альбома «The Fall Off» 16:30
Тейлор Свифт выпустит новый альбом уже завтра 16:18
Chuttersnap/Unsplash Канадские медики порекомендовали заниматься сексом через отверстия в стенах во время пандемии
Канадские медики порекомендовали заниматься сексом через отверстия в стенах во время пандемии 15:58
Самоизоляция в пустыне в новом клипе Travis на акустическую версию «A Ghost» 15:57
К журналистке «МБХ медиа» пришли с обыском из‑за публикации о коронавирусе 15:39
Кайли Миноуг представила новый сингл «Say Something» 15:30
«Топот» открыл опен-колл для создания компиляции российской импровизационной музыки 15:25
Unsplash/@cdc Число случаев внебольничной пневмонии в Петербурге выросло в 10 раз
Число случаев внебольничной пневмонии в Петербурге выросло в 10 раз 15:08
«Вы слышали тишину в Москве?»: посмотрите трейлер фотовыставки о пустой столице времен пандемии 14:58
«Такого масштаба краж не было десятки лет»: в «Аптекарском огороде» кто‑то ворует ценные растения 14:52
Beat Film Festival объявил полную программу и расписание 14:34
Основателя «Батеньки» и «Мамихлапинатаны» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте 14:03
Отключить рекламу

Владельцы Eat Market закроют четыре своих фудхолла

Анастасия Цой
Сегодня в 18:01

Компания Zemskiy Group вынуждена закрыть четыре своих фудхолла Eat Market: в жилом комплексе «Маршал», в торговом центре «Океания», деловом квартале «Красная роза» и бизнес-центре «Фактория». Об этом пишет «Коммерсант».

По словам директора по маркетингу Zemskiy Group Елизаветы Земской, три закрытия связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В случае с «Красной розой» и «Океанией» компании не удалось договориться с собственниками помещений о снижении арендной платы. По поводу «Фактории» еще продолжаются переговоры. Что касается оставшегося заведения, его закрыли из‑за того, что площадка не принесла ожидаемых результатов.

Несмотря на это компания планирует открыть два новых фудхолла: один в торговом центре «Дружба» на «Новослободской», другой на месте бывшего продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная». Кроме того, анонсировано открытие Tishinka Gastro Hall на Тишинской площади. Однако компания вынуждена пересмотреть планы по развитию этих заведений, так как выручка существующих площадок составляет всего 30% от показателей за аналогичный период прошлого года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
рок
Ник Кейв (онлайн-трансляция)
Звезда пронзительного и сокрушительного мессианского арт-рока
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
боевик
Бладшот
Супергеройский боевик с Вином Дизелем, начало новой франшизы
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить