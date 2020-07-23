Владельцы Eat Market закроют четыре своих фудхолла

Компания Zemskiy Group вынуждена закрыть четыре своих фудхолла Eat Market: в жилом комплексе «Маршал», в торговом центре «Океания», деловом квартале «Красная роза» и бизнес-центре «Фактория». Об этом пишет «Коммерсант».

По словам директора по маркетингу Zemskiy Group Елизаветы Земской, три закрытия связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В случае с «Красной розой» и «Океанией» компании не удалось договориться с собственниками помещений о снижении арендной платы. По поводу «Фактории» еще продолжаются переговоры. Что касается оставшегося заведения, его закрыли из‑за того, что площадка не принесла ожидаемых результатов.

Несмотря на это компания планирует открыть два новых фудхолла: один в торговом центре «Дружба» на «Новослободской», другой на месте бывшего продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная». Кроме того, анонсировано открытие Tishinka Gastro Hall на Тишинской площади. Однако компания вынуждена пересмотреть планы по развитию этих заведений, так как выручка существующих площадок составляет всего 30% от показателей за аналогичный период прошлого года.