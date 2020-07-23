В Хабаровске напали на журналиста из «Штаба Навального», который освещал протесты

По словам журналиста, его встретили у подъезда трое неизвестных и избили, в том числе ногами. Перед этим Низовцев освещал шествие в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала .

На журналиста и ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального в Хабаровске» Дмитрия Низовцева напали неизвестные. Об этом Низовцев написал в своем твиттере.

Жители Хабаровска уже около двух недель протестуют из‑за ареста бывшего губернатора края. Сергея Фургала обвинили в организации убийств своих конкурентов по бизнесу — Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004 и 2005 годах. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Протестующие требуют освободить Фургала и судить его в Хабаровске, а также отправить в отставку мэра города Сергея Кравчука. Самые массовые акции протеста в поддержку Фургала достигали десятков тысяч человек.

На днях временно исполняющим обязанности губернатора края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он отметил «справедливый гнев» местных жителей и пообещал завоевать поддержку хабаровчан «каждодневной работой, открытостью, общением». Однако выйти пообщаться с протестующими отказался.