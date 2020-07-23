Самоизоляция в пустыне в новом клипе Travis на акустическую версию «A Ghost»

Пост-брит-поп-группа из Шотландии Travis опубликовала акустическую версию своего сингла «A Ghost», вышедшего ранее в этому году. Музыканты также представили клип, снятый во время самоизоляции.

В нем артисты играют на фоне степей, пустынного пляжа и реки, окруженной зелеными холмами. Каждый поодиночке, как и полагается на карантине.