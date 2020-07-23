Самоизоляция в пустыне в новом клипе Travis на акустическую версию «A Ghost»

Пост-брит-поп-группа из Шотландии Travis опубликовала акустическую версию своего сингла «A Ghost», вышедшего ранее в этому году. Музыканты также представили клип, снятый во время самоизоляции.
В нем артисты играют на фоне степей, пустынного пляжа и реки, окруженной зелеными холмами. Каждый поодиночке, как и полагается на карантине.
Акустическая версия «A Ghost» — уже третий сингл в поддержку альбома «10 Songs», который должен выйти 9 октября. Пластинка станет девятой для группы. Предыдущий лонгплей коллектива «Everything At Once» увидел свет в 2016 году.
Travis — одна из самых главных групп Великобритании на рубеже девяностых-нулевых и первопроходцы пост-брит-попа, который родился как раз в то время, но быстро вышел из моды. Об интересной судьбе этого жанра подробно рассказывала «Афиша Daily».