Тейлор Свифт выпустит новый альбом уже завтра

Завтра выйдет новый альбом Тейлор Свифт. Об этом певица неожиданно (до этого о выходе пластинки известно не было) сообщила в инстаграме.
Альбом получил название «folklore». В него вошли 16 песен, но на физических носителях будет еще один бонусный трек. Музыку помогали записывать Аарон Десснер из The National, Джастин Вернон из Bon Iver, Джек Антонофф и Уилльям Бауэри.
Завтра же Тейлор Свифт представит клип на одну из песен нового альбома — «cardigan». Певица сама написала сценарий для видео и сама срежиссировала его. Также она отказалась от парикмахера и визажиста в качестве меры безопасности при распространении коронавируса и делала прическу и макияж самостоятельно.
Предыдущий альбом — «Lover» — выходил в 2019 году. В прошлом году певица стала самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes — она заработала 185 млн долларов.