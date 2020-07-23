Тейлор Свифт выпустит новый альбом уже завтра

Завтра выйдет новый альбом Тейлор Свифт. Об этом певица неожиданно (до этого о выходе пластинки известно не было) сообщила в инстаграме.

Альбом получил название «folklore». В него вошли 16 песен, но на физических носителях будет еще один бонусный трек. Музыку помогали записывать Аарон Десснер из The National, Джастин Вернон из Bon Iver, Джек Антонофф и Уилльям Бауэри.