«Топот» открыл опен-колл для создания компиляции российской импровизационной музыки

Московский лейбл «Топот» призвал музыкантов со всей России поучаствовать в компиляции новой импровизационной музыки.

Лейбл, известный работой с экспериментальными артистами, предложил поучаствовать в проекте музыкантам, работающим в самых разных жанрах, от исполнителей фри-джаза до нойз-рок-музыкантов.

По заявлениям руководства, они хотят «продвинуться вглубь России и спальных районов двух столиц, чтобы узнать, чем живет ее импровизационная сцена». Проект называется «Потоп». Заявки на участие принимаются до 1 сентября.

«Топот» был основан семь лет назад. За это время лейбл спродюсировал альбомы таких исполнителей, как «Бром», Baritone Domination, Wozzeck, Evgeny Kukoverov, дуэт Андрея Гурьянова и Дмитрия Курляндского (KGXXX).