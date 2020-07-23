К журналистке «МБХ медиа» пришли с обыском из‑за публикации о коронавирусе

В квартиру, где прописана корреспондентка «Северо-Запад. МБХ медиа» Яна Ходаревская, пришли с обыском, мать журналистки увезли на допрос. Об этом сообщает само «МБХ медиа».

«Обыск был по месту моей прописки в Смоленской области, у бабушки и дедушки. Сейчас они повезли мою мать в Следственный комитет. Естественно, она воспользуется 51-й статьей. Они используют разные методы, спрашивают, где я живу, какие у меня интересы. Адвокат говорит, что ко мне тоже могут прийти, просто это вопрос времени. Им нечего было изымать, они там походили, потом приехала моя мать, и ее повезли в Следственный комитет в качестве свидетеля», — рассказала Ходаревская.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались журналисткой из‑за публикации о ситуации с коронавирусом в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В материале говорилось, что в этом доме-интернате умерли люди, но причина не была указана, так как доказательств того, что они умерли от коронавируса, не было. Также сообщалось, что город Вязьму закрыли из‑за массового заражения. Об этом писали со ссылкой на РИА «Новости», которое в свою очередь ссылалось на пресс-службу правительства региона. На следующий день после публикации другая корреспондентка издания поехала в Вязьму и опровергла информацию о закрытии города.

Следственный комитет начал проверку из‑за публикаций о том, что в Вязьме начнут перекрывать улицы, а в доме-интернате не соблюдаются меры профилактики, при этом несколько пациентов скончались. По сообщению ведомства, эта информация не соответствует действительности. Пока о возбуждении какого‑либо дела не известно.