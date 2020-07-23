Число случаев внебольничной пневмонии в Петербурге выросло в 10 раз

В Петербурге в мае зафиксировали 9560 случаев внебольничной пневмонии — это в 9,9 раз больше, чем в мае 2019 года, и 2 раза больше, чем в апреле 2020 года. Соответствующие данные приводятся в докладе о социально-экономическом положении Петербурга, подготовленном Петростатом. Первой на него обратила внимание «Фонтанка».

Всего с января по май в городе зафиксировали 20 537 случаев внебольничной пневмонии — это в 2,7 раза больше, чем в от же период 2019 года. Почти половина случаев приходится на май. В Смольном объяснили это тем, что «высокая смертность от пневмоний не характерна для летних месяцев», а рост заболеваемости связан с пандемией коронавируса, пик которой пришелся на май.

Смертность в первые пять месяцев 2020 года тоже оказалась выше, чем в прошлом году: в Петербурге умерли 27 878 человек, что на 2148 человек больше, чем в 2019 году (тогда скончались 25730 человек).

При этом случаев острых инфекций верхних дыхательных путей с января по май зафиксировали всего 93% от результата прошлого года — около 886 тыс. Численность постоянного населения Петербурга уменьшилась на 0,05% (2,9 тыс. человек) с начала года, отмечается в докладе. Это происходило из‑за естественной убыли, говорится в документе.