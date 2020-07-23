«Такого масштаба краж не было десятки лет»: в «Аптекарском огороде» кто‑то ворует ценные растения

В последние недели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» кто‑то ворует ценные растения и даже таблички. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сада.

«Мы в полном шоке и недоумении — подобного масштаба краж не наблюдалось несколько десятков лет. Из уникального Городского сада для пчел варварски украдены очень дорогие луковицы лилий — негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю. Кроме того, из крупнейшего в России Садика хост, открытого совсем недавно, сворованы миниатюрные растения. Из сада пропали редкие верески. Вынесли даже всеми любимую табличку «В теплой водичке добрые пираньи ждут ваши ручки», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.