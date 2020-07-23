«Такого масштаба краж не было десятки лет»: в «Аптекарском огороде» кто‑то ворует ценные растения

В последние недели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» кто‑то ворует ценные растения и даже таблички. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сада.
«Мы в полном шоке и недоумении — подобного масштаба краж не наблюдалось несколько десятков лет. Из уникального Городского сада для пчел варварски украдены очень дорогие луковицы лилий — негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю. Кроме того, из крупнейшего в России Садика хост, открытого совсем недавно, сворованы миниатюрные растения. Из сада пропали редкие верески. Вынесли даже всеми любимую табличку «В теплой водичке добрые пираньи ждут ваши ручки», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Вырванные цветы
Эту табличку украли
Все это происходит на фоне тяжелого финансового кризиса в «Аптекарском огороде», который был вызван трехмесячным закрытием сада в период борьбы с коронавирусом. Из‑за нехватки средств руководству пришлось сократить охрану, этим и воспользовались преступники.
Сейчас у сада не хватает денег на проведение осеннего фестиваля цветов с выставками хризантем, урожая и винограда. Недавно мы писали, что «Аптекарский огород» попросил о помощи. За несколько дней люди пожертвовали миллион рублей, но сбор продолжается — необходимо еще несколько миллионов. Поддержать сад можно здесь.