CCA и основатели «Сигмы» создали новое медиа о современной культуре EastEast

Агентство Cultural Creative Agency вместе c основателями платформы «Сигма» запустили новое медиа о современной культуре EastEast. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

На сайте издания будут появляться тексты об истории культуры и современных ее проявлениях, анонсы грантов и вакансий для творческих работников, будут проходить премьеры документальных и экспериментальных фильмов.

Материалы EastEast доступны на русском и английском языках. Уже сейчас на сайте медиа можно прочитать о том, что такое Восток в современном мире или посмотреть онлайн-премьеру видеоработы дизайн-студии Metahaven «Hometown».

В редакцию СМИ вошли независимые исследователи и кураторы, живущие по всей Евразии, от Амстердама до Шанхая. В команде проекта — сооснователи «Сигмы» Фуркат Палван-Заде и Денис Драчев, этнограф и фоторедактор Анастасия Индрикова, главред «Сигмы» Кирилл Роженцов, экспериментальный музыкант Бен Уилер и другие.

«Мы хотим придумать новую географию современной культуры и предложить альтернативу устаревшей европоцентричной картине мира. Чтобы вообразить этот большой и противоречивый мир во всей его полноте, мы собираемся вспомнить события и явления, о которых мало говорят в медийном пространстве, и прислушаться к голосам, которые долгое время игнорировались. Очень надеюсь, что у нас все получится», — заявил главред EastEast Фуркат Палван-Заде.