Дессинатор и сборщик черешни: эксперты назвали самые необычные вакансии июля

Сервис «Работа.ру» проанализировал рынок вакансий в Москве и регионах и нашел самые необычные. Многие из них имеют сезонный характер, другие — узкоспециализированные.

Среди необычных вакансий есть, например, дессинатор — специалист по разработке тканей. В Москве за такую работу предлагают от 50 тыс. рублей в месяц. В московской студии 3D-печати ищут скульптора по миниатюрным композициям с опытом работы от года по лепке миниатюрных фигур людей и животных.

В городе Славянск-на-Кубани предлагают 45 тыс. рублей за сбор черешни. Подобная вакансия есть и в Нижегородской области — там за 70 тыс. предлагают собирать клубнику.

В Омске филиал крупного банка ищет сценариста по клиентскому опыту. В его обязанности будет входить разработка сценариев общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов.