Велопрокат в Москве стал популярнее в два раза за месяц

Количество людей, взявших на прокат велосипеды в Москве, выросло в два раза за последний месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

«Мы сделали большие скидки на использование городских велосипедов — почти на 30%. Количество пользователей городским велопрокатом выросло почти в два раза за один месяц», — заявил он.

В этом году велопрокат в Москве заработал с 10 апреля для курьеров и волонтеров, а с 1 июня — для всех желающих. На данный момент жителям и гостям столицы доступно около 6 тыс. велосипедов, а к 2023 году их число может почти удвоиться — мэр города Сергей Собянин обещал закупить в 2020–2023 годах еще 4 тыс. велосипедов.

Недавно московский Дептранс предложил альтернативный сценарий развития транспорта в Москве после пандемии. Он предполагает формирование у горожан новых привычек — перехода к пешеходным прогулкам, езде на велосипеде, самокате или другом электрическом транспорте. Это, считают в департаменте, поможет снизить количество автомобилей на дорогах и не допустить увеличения вредных веществ в воздухе до уровня 2019 года. Для этого власти с 18 июня снизят цену на пользование городским велопрокатом на 30% до конца сезона.