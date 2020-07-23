Китай впервые запустил межпланетную станцию к Марсу

Ракета с межпланетной станцией стартовала сегодня в 7.45 по московскому времени. Станция состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Как сообщает «Интерфакс», миссия должна достичь Марса через 7 месяцев, в середине февраля.

Целью миссии является поиск следов жизни на Марсе и изучение планеты для возможной колонизации. Это вторая за неделю миссия, запущенная на Марс. В понедельник туда направился аппарат Al Amal («Надежда») из Объединенных Арабских Эмиратов.