На журналиста «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку

В Петербурге полицейские составили три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому силовик сломал руку на участке для голосования. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на карточки дел на сайте Дзержинского районного суда.

Один из протоколов составлен по статье 19.3 КоАП — о неповиновении полицейскому, который и сломал руку Френкелю. Два других по статьям о вмешательстве в работу избирательной комиссии (5.69 КоАП) и нарушении режима самоизоляции (20.6.1 КоАП).

Протоколы рассмотрит 27 июля судья Ольга Андреева. Как отмечает «Медиазона», в 2018 году она дважды отменяла Френкелю штрафы — по статье о неповиновении приставу (часть 2 статьи 17.3 КоАП) и мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

30 июня полицейский Денис Дмитриев избил корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который приехал на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту диагностировали перелом плечевой кости, ему сделали операцию.

В МВД отрицают, что полицейский напал на Френкеля. Там заявили, что сотрудник «в установленном законом порядке» удалил журналиста с участка, потому что тот якобы мешал работе комиссии.

Адвокаты Френкеля подали заявление в Следственный комитет, потребовав возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. СК начал доследственную проверку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент с Френкелем необходимо расследовать.