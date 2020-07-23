В Чикаго напали на похоронную процессию. Ранены 14 человек

Неизвестные открыли огонь из проезжающего автомобиля по людям, собравшимся у похоронного бюро на юге Чикаго, сообщил The New York Times.

В результате нападения были ранены 14 человек. По словам местных полицейских, некоторые из участников похоронной процессии открыли ответный огонь по нападавшим. Всего на месте преступления обнаружили, по меньшей мере, 60 гильз.

Мотивы преступления пока неизвестны. Автомобиль нападавших нашли неподалеку от места стрельбы. В связи с инцидентом полиция задержала и допрашивает одного человека. Пострадавших доставили в пять местных госпиталей, об их состоянии не сообщается.

Как отмечает The New York Times, в Чикаго отмечается всплеск насилия с применением огнестрельного оружия. За неполный месяц в городе убили уже 336 человек. В связи с этим президент США Дональд Трамп собирается отправить в Чикаго сотрудников федеральных органов правопорядка.