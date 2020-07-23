Госдума приняла закон о патриотическом воспитании

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о патриотическом воспитании в российских школах и вузах, сообщает сайт федерального собрания.

Он вступит в силу 1 сентября 2020 года после одобрения Советом федерации и подписания президентом. После этого у образовательных учреждений будет год на составление новых программ, учитывающих необходимость формирования «чувства патриотизма и гражданственности».

В соответствии с правками к закону «Об образовании», которые в мае внес Владимир Путин, молодежь планируют учить уважению к памяти защитников Отечества и подвигам героев, а также к закону и правопорядку. Кроме того, у школьников и студентов будут формировать бережное отношение к культурному наследию, природе и окружающей среде.

«Этим законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.