Эдгар Райт снимет фильм о призраке актрисы немого кино

Режиссер Эдгар Райт снимет фильм «Сцена 13» по одноименному рассказу Саймона Рича, создателя сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину». Об этом сообщает Deadline.

Картина расскажет о режиссере, которому предстоит встретиться с призраком актрисы немого кино, который в течение многих лет обитает на киностудии. Режиссер и приведение поймут, что между ними немало общего.

Сценарий фильма напишет сам Саймон Рич. Он же выступит сопродюсером ленты вместе с Райтом.

Эдгар Райт известен своей работой над «Зомби по имени Шон» и «Малышом на драйве». Ранее стало известно, что он снимет фильм о похищении детей «Цепь», а также экранизируют роман «Установите мое сердце на пять» про андроида-сценариста. Сейчас режиссер занят постпродакшном триллера «Прошлой ночью в Сохо», который выйдет в следующем году.