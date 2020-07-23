В приложении Facebook Messenger появилась разблокировка по Face ID или отпечатку пальца

Компания Facebook добавила в приложение Messenger возможность разблокировки по Face ID или отпечатку пальца. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Пока новая функция доступна только пользователям iPhone и iPad. Владельцы устройств на базе Android смогут воспользоваться ею через несколько месяцев.

Также соцсеть сообщила, что в будущем добавит в настройки возможность выбирать, от кого принимать звонки и сообщения — такая опция уже есть в Instagram. После этого изображения от неизвестных пользователей будут размываться.