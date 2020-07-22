Ученые из Германии устроят концерт, чтобы узнать, как распространяется коронавирус

Немецкие ученые ищут 4000 добровольцев, чтобы проверить, как распространяется COVID-19 во время массовых мероприятий, сообщает Business Insider. Для этого они организуют поп-концерт в Лейпциге.

В эксперименте могут принять участие лица от 18 до 55 лет с отрицательным тестом на коронавирус. Во время концерта на них наденут маски, а также специальные устройства, которые будут отслеживать местонахождение. Приглашенным артистом будет поп-музыкант Тим Бенджко.

В планы также входит распыление тумана специальной машиной, чтобы проанализировать, как коронавирус может распространяться из аэрозолей. После концерта ученые планируют с помощью ультрафиолета отсканировать все поверхности, к которым прикасались люди, чтобы узнать, какие из них «потенциально опасны».

На данный момент на эксперимент согласились около 900 человек. Этот концерт станет одним из немногих массовых мероприятий во время пандемии: в Новой Зеландии уже проводили матч по регби, в американской Талсе — предвыборное ралли Дональда Трампа, а в России и Беларуси — парады Победы.