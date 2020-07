Послушайте ранее неизвестную песню The Rolling Stones и Джимми Пейджа «Scarlet»

Британская рок-группа The Rolling Stones поделилась аудио ранее неизвестной песни «Scarlet», записанной в 1974 году совместно с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем.

Перевыпуск пластинки «Goats Head Soup» намечен на 4 сентября. Главным хитом этого альбома The Rolling Stones является сингл «Angie». Помимо него, на пластинке записаны еще девять песен, среди которых — «100 years ago», «Coming Down Again», «Hide Your Love» и «Star Star».