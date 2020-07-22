Послушайте ранее неизвестную песню The Rolling Stones и Джимми Пейджа «Scarlet»

Британская рок-группа The Rolling Stones поделилась аудио ранее неизвестной песни «Scarlet», записанной в 1974 году совместно с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем.

«Scarlet» появится на грядущем перевыпуске альбома группы 1973 года «Goats Head Soup». Вспоминая о работе над этим синглом, Мик Джаггер написал: «Я помню, как мы впервые играли с Джимми и Китом на студии у Ронни. Это было великолепно».