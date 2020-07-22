Российские разработчики выпустят «Симулятор Бухания Online»

Из особенностей симулятора авторы называют инновационную идею, возможность выпить с «виртуальными корешами» (можно даже «сообразить на восьмерых»), голосовой чат, сборник анекдотов и просмотр телевизора в нетрезвом виде.

Российская студия Kavkaz Sila Games анонсировала «Симулятор Бухания Online». Судя по странице проекта в Steam , игра выйдет 23 октября, ее цена пока не известна.

«Симулятор Бухания Online — это твой идеальный солюшн для совместного распития алкоголя с джентльменами. Ищи таких же изысканных господ, как и ты, дабы обсудить геополитические проблемы за бутылкой водки», — призывают разработчики.

Среди прошлых игр Kavkaz Sila Games — симулятор тюремных загадок «Есть два стула», симуляторы сидения у подъезда, хождения в туалет, лежания на кровати, чистки зубов, жизни в России и другие.