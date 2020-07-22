Самюэль Л. Джексон и Райан Рейнольдс исполнят главные роли в мультсериале «Futha Mucka»

Актеры Самюэль Л. Джексон и Райан Рейнольдс сыграют главные роли в новом мультсериале «Futha Mucka» (искаженное ругательство «motherfucker»), который заказал стриминговый сервис Quibi. Об этом пишет Variety.

Производством шоу займутся сразу несколько кинокомпаний: Titmouse будет отвечать за анимацию, а продюсировать проект возьмутся Anonymous Content и Maximum Effort. Сценарий мультсериала напишут авторы шоу «Секса не будет!» Джим и Брайан Кехо.

О сюжете «Futha Mucka» пока известно немного. Авторы проекта рассказали только, что Джексон исполнит роль опекуна персонажа Рейнольдса, который по сюжету будет влюблен в героя Джексона.

Когда начнется производство мультсериала и когда его можно будет посмотреть на Quibi, на данный момент неизвестно.