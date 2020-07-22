The Cure пообещали самый грустный альбом в истории группы

Группа The Cure собирается выпустить «самый напряженный, грустный и эмоциональный» альбом среди всех пластинок группы. Этим поделился клавишник группы Роджер О’Доннелл в интервью для Classic Pop.

«Это будет замечательная запись. Только нужно немного потерпеть», — сказал О’Доннелл в интервью, не уточнив дату выхода альбома. Названия у релиза тоже пока нет, правда, еще в 2014 году ходили слухи, что он получит название «4:14 Scream» и станет продолжением «4:13 Dream».

Солист группы Роберт Смит прошлым летом сообщил NME, что группа планирует закончить работу над альбом в 2019 году.

Последний лонгплей The Cure «4:13 Dream» вышел двенадцать лет назад. С тех пор участники несколько раз обещали предъявить миру новую пластинку. В прошлом году The Cure приезжали на «Пикник Афиши» в Москву, по случаю чего мы писали о десяти малоизвестных песнях группы.