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Glass Animals попросили фанатов отправить 3D-сканы своих голов

Семён Гудошников
Сегодня в 21:54

Группа из Оксфорда Glass Animals выложила пост в своем инстаграме с просьбой фанатам отправить сканы их голов. По словам музыкантов, они планируют использовать трехмерные модели во время съемок нового клипа.

«Не переживайте, мы не будем создавать вашу фейковую личность или что‑то такое. Мы просто хотим развлечься и создать нечто новое», — заявляют члены группы. Они приложили видео-инструкции по созданию 3D-снимков и почту, на которую их нужно будет прислать.

Третий альбом «Dreamland» группа выпускает уже в августе, синглы с пластинки выходят практически с самого начала года. Последний на данный момент альбом «How to Be a Human Being» увидел свет в 2018 году.

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