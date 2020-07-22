В Москве задержали подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа

В Москве задержали женщину, которую подозревают в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Иды (Ирины) Шур, сообщил Следственный комитет.

Подробностей о задержанной ведомство не рассказало. По сведениям ТАСС, задержанной оказалась бывшая соцработница 1951 года рождения, которая посещала Шур в 2016 году.

«Потом они продолжали периодически общаться», — отметил собеседник агентства.

Преподавательница истории культуры ВГИК Ида Шур была найдена мертвой 19 июля в своей квартире. На теле женщины нашли множественные ножевые ранения. Тело обнаружила сиделка. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ида Шур преподавала во ВГИКе с 1958 года. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Шур являлась автором музыкально-образовательных передач на радио и телевидении, пособий «Лад и тональность», «Мелодия» и «Музыкальная культура Древней Руси», а также теоретических статей и учебных программ по теории и истории музыкального искусства.