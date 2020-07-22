Аналогичный опрос ЦИК запустил и на своей странице в «ВКонтакте». На момент написания новости оно было доступно, результаты сходные с твиттером: 94,5% против многодневного голосования, 5,5% — за.

В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его могут применить уже на осенних выборах глав субъектов и муниципальных депутатов, которые намечены на 13 сентября.