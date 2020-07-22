Ким Кардашьян опубликовала заявление о ночном твитшторме Канье Уэста

Ким Кардашьян опубликовала в сторис своего инстаграма заявление о поведении Канье Уэста в твиттере этой ночью. Он выложил огромное количество твитов, которые потом удалил.

«Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство, — пишет Ким. — Он замечательный, но сложный человек, находящийся под давлением, будучи артистом и черным, который пережил болезненную потерю своей матери и который живет под давлением в изоляции, усугубляющейся его биполярным расстройством. Те, кто близки с Канье, знают его сердце и понимают, что его слова не соответствуют его взглядам».

Кардашьян добавила, что биполярное расстройство не принижает творческие идеи Уэста, и попросила медиа проявить эмпатию, чтобы они вместе «смогли через это пройти».

Ранее Канье поделился в твиттере, что хотел развестись с Ким, после того как она чуть было не изменила ему. Также он сравнил себя с Майклом Джексоном, потому что его тоже хотят убить (по крайней мере, сам Уэст так считает), сказал, что Крис Дженнер (мать Ким) собирается отправить его на принудительное лечение в психбольницу, а его альбом теперь называется «Donda: With Child». Трек-лист артист снова поменял, однако он все еще обещает, что работа выйдет в пятницу. Позже Канье удалил все эти твиты, но интернет все помнит.