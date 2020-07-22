Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 15 млн человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонcа Хопкинса.

Общее число заболевших составило 15 008 046 человек. Больше всего заразившихся в США — 3,9 млн человек. На втором месте — Бразилия (2,1 млн человек), на третьем — Индия (1,1 млн человек). Россия остается на четвертом месте с 787 846 заболевшими.

Всего от коронавируса в мире умерли 617 902 человека. Больше всего смертей зарегистрировано в США (более 142 тыс.), в Бразилии (более 81 тыс.) и в Великобритании (более 45 тыс.). При этом выздоровели около 8,5 млн заразившихся.

В последние недели количество выявленных случаев COVID-19 растет. Ежедневно в мире фиксируется 230–240 тыс. заболевших, в то время как в начале июля это число составляло 180–190 тыс.