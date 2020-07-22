Минкультуры: российские кинотеатры не будут в ближайшее время показывать драмы

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что кинотеатры начнут прокатный сезон с показа «светлых и простых фильмов», а тяжелые драмы отложат на несколько месяцев, пишет РБК.

По словам Любимовой, зрители сейчас «не готовы к тяжелым драмам», поэтому Минкультуры обсуждает репертуар с прокатчиками. По прогнозу министра культуры, первыми в кинотеатры придут молодые люди, которым хочется «простого общения» и свиданий в кино.

«Есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они [драмы] выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах», — рассказала Любимова.

Показ драм в кинотеатрах возобновится ближе к зиме 2021 года, пообещала министр культуры.

Кинотеатрам разрешено вернуться к работе с 13 июля. Однако начать функционировать они могут только после того, как запрет снимут власти соответствующего региона. В Москве и Московской области кинотеатры откроются с 1 августа.