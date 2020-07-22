После разрыва с Audi два крупных бренда предложили Ксении Собчак стать их амбассадором

Телеведущая Ксения Собчак получила рекламные предложения от двух крупных концернов, сообщают «Открытые медиа».

«У меня есть два рекламных предложения от крупных концернов именно в качестве амбассадора, я их сейчас рассматриваю», — сообщила Собчак изданию, не уточнив названия брендов.

Ранее с телеведущей разорвала контракт компания Audi, лицом которой она была в течение нескольких лет. Причиной послужила статья в немецком издании Business Insider о неоднозначных комментариях ведущей в отношении Black Lives Matter.

В своем инстаграме Собчак, в частности, писала: «Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно ********* (трудиться), давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости».

Собчак подала на Business Insider в суд, заявив, что обвинения в расизме в ее адрес — ложь, и таких взглядов она не придерживается.