Писатель купил 400 копий своей книги, чтобы попасть в топ-10 бестселлеров. Его исключили из рейтинга

Марк Доусон, британский автор романов-триллеров, лишился места в топ-10 еженедельного чарта бестселлеров Sunday Times. Для попадания в него писатель купил 400 копий собственной книги «The Cleaner», сообщает The Guardian.

О покупке Доусон рассказал во время своего подкаста на The Self Publishing Show. Писатель объяснил этот поступок тем, что увидел предварительный чарт Nielsen BookScan, выходящий в середине недели. Там роман «The Cleaner» занимал 13 место.

После этого автор заказал 400 копий собственной книги, а затем связался со своими иностранными фанатами, спросив, готовы ли они заказать у него несколько экземпляров. Благодаря подобным махинациям он оказался на 8 месте в конце недели.

После того, как Доусон рассказал об этом, многие писати раскритиковали его за попытку обмануть систему, а издание удалило роман из топ-10 чарта. Сам Доусон отреагировал на это следующим образом: «Если бы я хотел «обмануть систему», я бы купил 10 тыс. копий, сел бы на них и занял первое место (и я бы не стал обсуждать это в популярном подкасте)».