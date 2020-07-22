Антитабачный запрет распространят на кальяны, вейпы и электронные сигареты

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который распространяет антитабачный закон на всю никотиносодержащую продукцию, пишет ТАСС.

Согласно документу, вейпы, кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах и общих пространствах коммунальных квартир. Кроме того, на них распространятся ограничения по рекламе, действующие для табачных изделий.

Законопроект запрещает продавать никотиносодержащую продукцию с концентрацией никотина выше 20 миллиграмм на миллилитр, несовершеннолетним продажа любых продуктов с никотином полностью запрещена. Также предусмотрена административная ответственность за вовлечение детей к потреблению таких продуктов.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году. В пояснительной записке авторы отмечали растущую популярность вейпов и кальянов у молодежи. Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации, позже он отправится на подпись к президенту.