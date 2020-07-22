«Я плакал больше, чем когда‑либо»: Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса

Актер Орландо Блум сделал татуировку в честь своего пса Майти. Семь дней назад собака пропала, все это время ее искали, но так и не нашли, рассказал Блум в инстаграме.

«Майти теперь в другом мире. После семи дней поиска от рассвета до заката мы нашли его ошейник. За эту неделю я плакал больше, чем когда‑либо мог себе представить», — написал актер в посте. Он добавил, что Майти научил его истинной любви и преданности, а также поблагодарил соседей, которые разрешали искать собаку у себя во дворах.