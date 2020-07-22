Евгений Пригожин пожертвовал ФБК миллион рублей. Ранее из‑за иска предпринимателя фонд ликвидировали

Предприниматель Евгений Пригожин отправил на счет Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навльного 1 млн рублей. Об этом Навальный написал в своем твиттере. Он уточнил, что сотрудников ФБК «тошнило от мысли», что на счете фонда лежат деньги Пригожина, и они отправили перевод обратно.

Ранее из‑за иска компании, которую связывают с Пригожиным, фонд пришлось ликвидировать. Суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей) в пользу компании «Московский школьник», которая поставляет в столичные школы продукты питания.

Навальный сказал, что у него и Соболь таких денег нет, и теперь им придется жить с заблокированными счетами, а вместо ФБК оппозиционер решил открыть новую организацию.

Иск связан с роликом ФБК, в котором «Московского школьника» обвинили в поставках мяса третьего сорта, консервов с червями и кислых ягод в школы и детские сады. Одна столичная школа даже отсудила у компании 1,5 млн рублей за поставки некачественной еды.

После этого пищевой комбинат подал иск к ФБК с требованием удалить ролик, опровергнуть порочащие сведения и выплатить компенсацию. Суд встал на сторону «Московского школьника».