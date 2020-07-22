Дочь Робина Уильямса отпраздновала 69-летие отца, перечислив по 69,69 долларов НКО

Дочь актера Робина Уильямса Зельда решила отпраздновать день рождения отца при помощи пожертвований различным приютам и общественным организациям. Уильямсу, умершему в 2014 году, сегодня исполнилось бы 69 лет.
«Сегодня был бы 69-й день рождения отца, так что в его честь (а также в честь этого замечательного числа) я перечислю по 69 долларов 69 центов стольким приютам для бездомных, скольким смогу. Присоединяйтесь, если есть желание. И помните: я желаю всем вам хотя бы разок сегодня от души и по-детски посмеяться над чем‑нибудь вместе со своим отцом», — написала Уильямс.
Под постом девушка отметила организации, куда перечислила деньги. Среди них — приюты для бездомных Union Rescue Mission и Path и ЛГБТ-центр Лос-Анджелеса. Подписчикам Уильямс понравилась идея девушки, однако были среди них и те, кто не оценил инициативу из‑за смысловой нагрузки числа 69.
Робин Уильямс был найден мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон 11 августа 2014 года.
Уильямс — лауреат премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг» и обладатель пяти «Золотых глобусов». Его самыми известными работами стали роли в таких фильмах, как «Миссис Даутфайр», «Доброе утро, Вьетнам», «Целитель Адамс», «Джуманджи», «Куда приводят мечты» и «Общество мертвых поэтов».