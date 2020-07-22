Тверской врач рассказал, как его увезли на допрос в Краснодарский край из‑за репоста в паблике

Врач скорой помощи из Твери Олег Грек рассказал, как его заставили поехать на допрос в Краснодарский край из‑за поста в паблике. Поездка заняла около трех дней, а обратно медику предоставили добираться своими силами, сообщает издание «Кавказский узел».

Речь идет о репосте в его паблике «Подслушано у медиков г. Тверь — ТО (ПуМТ)» — в материале говорится о трагической ситуации, приведшей смерти ребенка, и указывается имя пострадавшего, что является нарушением частной жизни. Пост опубликовала хирург экстренной скорой помощи Ксения Афанасьева, живущая в Каневском районе Краснодарского края.

«Я даже не углублялся в суть этой истории из другого региона, так как у нас своих проблем хватает. Однако правоохранители каким‑то образом сочли, что именно в моем паблике через репост были распространены персональные данные умершего ребенка, что наказуемо статьей 137 УК РФ», — сказал Грек.

15 июля, после того, как он вернулся со смены, в квартиру Грека пришли силовики с постановлением об обыске. Они забрали его компьютер, посадили в маршрутку и повезли в Москву. «Я понимал, что если я откажусь ехать, то ко мне применят силу, что мне, в принципе, и было сказано. При обыске присутствовали мои соседи, которые тоже находились в шоке от увиденного. Я пытался им пояснить, что я никакой не преступник и ничего не совершал, но это еще больше добавляло мне стресса на фоне того, что я был лишен сна после ночной смены», — отметил Грек.

В московском аэропорту компьютер врача разобрали, а в Краснодарский край Грек летел с «кусками» от него. Медику,в частности, доверили держать жесткий диск. Он отметил, что при полете ни у кого, кроме него и еще нескольких человек не было медицинских масок.

По прибытии в Краснодар, Грека на машине отвезли в станицу Каневская, где следовательница задала ему несколько формальных вопросов, после чего объявила, что он может быть свободен.

Когда мужчина спросил, как ему добираться домой, следовательница ответила, что «не занимается вопросами доставки», а правоохранители, которые привезли Грека в Каневскую, сказали, что им не выделили средств на его доставку обратно. Расстояние между станицей и Тверью составляет около 1420 километров.

«Хорошо, что я прихватил с собой деньги из дома. Так я смог на электричке доехать от станицы Каневской до Краснодара, купил билет на самолет до Москвы и затем на маршрутку до Твери. Домой я вернулся только 18 июля. Я не спал более трех суток, был полностью разбит и очень плохо себя чувствовал, а впереди была следующая смена без отдыха», — рассказал Грек, отметив, что будет обращаться в прокуратуру.

Как отмечают эксперты, принудительная транспортировка Грека в Краснодарский край не является законной, а также может быть связана с его активной борьбой за права врачей в Тверской области.

О задержании Грека стало известно 16 июля, когда об этом сообщил адвокат Виктор Лурье. Ранее врача уже дважды вызывали на допрос в СК по Заволжскому району в качестве свидетеля.