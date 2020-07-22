В Суздале прошел фестиваль трейлраннинга RZD Golden Ring Ultra Trail 100

В Суздале с 17 по 19 июля прошел фестиваль трейлраннинга RZD Golden Ring Ultra Trail 100. Соревнование попало в топ-30 известнейших стартов планеты — серию Ultra Trail World Tour, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

В этом году команда Running Heroes Russia организовала восемь дистанций от 10 до 100 километров. Самая короткая трасса в 10 км для взрослых участников проходила по городу и называлась City Trail — такое разнообразие необходимо для спортсменов, у которых нет опыта в беге на ультрадистанции (более 42 километров), уверяют организаторы.

По словам участников фестиваля, трасса в этом году стала намного тяжелее. Они отметили, что трава и крапива на дистанции были выше, чем сами бегуны, а разлившиеся реки увеличили глубину и ширину бродов. После преодоления трассы участников ожидало награждение, в рамках которого «кузнецы в русских традиционных костюмах» выжигали цифры на деревянной медали.

Организаторы фестиваля следили за безопасностью участников и приняли меры против заражения ими коронавирусом. «В частности, организованы медицинские посты при входе в зону проведения мероприятия с температурным контролем, в стартовых пакетах у каждого участника находилась медицинская маска, увеличено количество медицинских бригад. Специально были закуплены для всех работающих на мероприятии и волонтеров экспресс-тесты», — рассказали представители мероприятия.

На RZD Golden Ring Ultra Trail 100 также уделили внимание утилизации отходов, отмечают организаторы. На территории фестиваля стояли контейнеры для раздельного сбора мусора, сортировки и дальнейшей переработки.

Узнать подробности прошедшего фестиваля трейлраннинга можно здесь.