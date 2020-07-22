Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра наливают бесплатно

Меньше литра всем желающим будут наливать бесплатно, нужно только принести многоразовый стакан или бутылку. Стоимость воды за литр — всего 4 рубля; таким образом, пять литров можно купить за 20 рублей.

Во «Вкусвилле» начали устанавливать водоматы — автоматы с питьевой водой. Об этом сообщается на сайте сети.

Эта инициатива направлена на то, чтобы поощрить отказ от одноразовых бутылок. «Мы вдохновлены примером небольших магазинов, которые начали наливать воду бесплатно в Петербурге еще в 2018 году. Сегодня уже очевидно, что жителям Москвы для комфортного проживания не хватает питьевых фонтанчиков, которые встречаются в других мировых мегаполисах. Поэтому мы запускаем акцию, в рамках которой любой горожанин может бесплатно наполнить свою многоразовую кружку или бутылку», — говорит куратор экологических проектов «Вкусвилла» Александр Цыганков.

Водоматы подключены к городской системе водоснабжения. Однако вода проходит сложную систему фильтрации и, как говорится на сайте, соответствует первой категории качества.

Пока водоматы стоят только в двух московских «Вкусвиллах» — на улицах Фестивальная и Софьи Ковалевской, а также в одном магазине в Балашихе и в двух в Петербурге. Адреса можно посмотреть на сайте. Руководство сети обещает, что список будет постоянно пополняться.