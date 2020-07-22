Снуп Догг побаттлит против DMX на Verzuz Battle. Вы не ослышались

Рэперы Снуп Догг и DMX сойдутся онлайн-поединке на баттл-площадке под названием Verzuz. Об этом сообщает издание Variety.
Организаторы Verzuz Battle называют мероприятие «Битвой собак». Оно пройдет 22 июля в 17.00 по местному времени (или 23 июля в 3.00 ночи по московскому) в прямом эфире инстаграма площадки.
Снуп Догг является фанатом Verzuz Battle и часто появляется на встречах баттл-лиги. Недавно он опубликовал в инстаграме фотографию с DMX и подписал ее «Doggs4life». «Это будет эпично», — написал в комментариях рэпер Ludacris.
Баттлы Verzuz стали набирать популярность на фоне карантина, поскольку другие публичные мероприятия, связанные с музыкой, были под запретом. В Verzuz участвуют зарубежные хип-хоп и r'n'b-звезды.
В одном из прошлых баттлов встретились Алиша Киз и Джон Ледженд. «Это был наш с Алишей лайв — лицом к лицу, за пианино. Это был пиано-баттл, пока что лучший из всех, потому что оба артиста, участвовавшие в нем, любят и уважают друг друга», — рассказал Legend.
Ранее Снуп Догг выпустил мобильную игру о создании рэп-империи. Игроки в ней выступают в качестве целеустремленных рэперов, которым Снуп Догг помогает с карьерой, давая различные задания.