Снуп Догг побаттлит против DMX на Verzuz Battle. Вы не ослышались

Рэперы Снуп Догг и DMX сойдутся онлайн-поединке на баттл-площадке под названием Verzuz. Об этом сообщает издание Variety.

Организаторы Verzuz Battle называют мероприятие «Битвой собак». Оно пройдет 22 июля в 17.00 по местному времени (или 23 июля в 3.00 ночи по московскому) в прямом эфире инстаграма площадки.

Снуп Догг является фанатом Verzuz Battle и часто появляется на встречах баттл-лиги. Недавно он опубликовал в инстаграме фотографию с DMX и подписал ее «Doggs4life». «Это будет эпично», — написал в комментариях рэпер Ludacris.