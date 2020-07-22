Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег»

Сбербанк 21 июля выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные с сайта Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Структура «Сбербанка» — компания «Цифровые активы» — получила долю в 25%, которая ранее принадлежала «Яндексу». Учитывая тот факт, что Сбербанку уже принадлежали 75%, теперь банк является единоличным владельцем сервиса.

«Яндекс» объявлял об этой сделке со Сбербанком 23 июня, тогда же было сказано о прекращении сотрудничества между банком и интернет-компанией. Также «Яндекс» пообещал, что выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете» (сумма сделки — 42 млрд рублей).

Заявленная стоимость выкупленной банком доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» — 2,4 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года.

В начале июня стало известно, что Сбербанк запустил переводы людям без карты и банковского счета. С его помощью клиенту банка смогут отправлять деньги любому жителю страны. Чтобы отправить деньги, нужно ввести номер мобильного телефона и ФИО получателя, чтобы получить ― указать секретный код из СМС.