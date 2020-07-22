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Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:54

Социальная сеть Instagram разрешила пользователям в США, Ирландии и Великобритании собирать пожертвования в профиле. Об этом компания написала в своем блоге.

Сервис доступен пользователям старше 18 лет. Согласно правилам, можно собирать средства на поддержку бизнеса, общественные проекты или помощь в экстренной ситуации.

Каждая кампания длится 30 дней, но пользователь может продлевать срок сбора денег. Пожертвования принимаются через платежный сервис Stripe и по окончании кампании перечисляются на банковский счет владельца аккаунта.

Ранее возможность запустить фандрайзинговую кампанию появилась на Facebook. Кроме того, в апреле 2020 года Instagram добавила возможность сбора денег для некоммерческих организаций в Instagram Live, она действует в нескольких странах.

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