Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле

Социальная сеть Instagram разрешила пользователям в США, Ирландии и Великобритании собирать пожертвования в профиле. Об этом компания написала в своем блоге.
Сервис доступен пользователям старше 18 лет. Согласно правилам, можно собирать средства на поддержку бизнеса, общественные проекты или помощь в экстренной ситуации.
Каждая кампания длится 30 дней, но пользователь может продлевать срок сбора денег. Пожертвования принимаются через платежный сервис Stripe и по окончании кампании перечисляются на банковский счет владельца аккаунта.
Ранее возможность запустить фандрайзинговую кампанию появилась на Facebook. Кроме того, в апреле 2020 года Instagram добавила возможность сбора денег для некоммерческих организаций в Instagram Live, она действует в нескольких странах.