Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле

Социальная сеть Instagram разрешила пользователям в США, Ирландии и Великобритании собирать пожертвования в профиле. Об этом компания написала в своем блоге.

Сервис доступен пользователям старше 18 лет. Согласно правилам, можно собирать средства на поддержку бизнеса, общественные проекты или помощь в экстренной ситуации.