Spotify запускает «видеоподкасты»

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске «видеоподкастов», сообщает Rolling Stone.

Теперь такие шоу как The Morning Toast, Fantasy Footballers, Rooster Teeth Podcast и Book of Basketball 2.0 будут выходить с видеосопровождением, которое будет доступно как премиум-подписчикам, так и всем пользователям сервиса.

«Мы знаем, что многие слушатели также наслаждаются просмотром их любимых подкастов. Эта функция принесет новый аудиовизуальный опыт, углубляя контакт подписчиков с их любимыми авторами», — отметила руководитель отдела контента Spotify Лорен Джарвис.

На данный момент только избранные авторы подкастов смогут загружать «видеоподкасты». В таких подкастах видео будет запускаться автоматически, но аудио будет работать независимо от того, смотрит ли пользователь видеосопровождение. Многозадачные пользователи, отмечает Rolling Stone, смогут переключаться между приложениями и блокировать свои телефоны, не прерывая аудио — оно продолжит работать в фоновом режиме.